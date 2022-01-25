Модели MacBook Pro 14 и 16 2021 года выпуска остаются дефицитными моделями. Об этом сообщает MacRumors. Пользователи по-прежнему вынуждены ждать несколько недель прежде чем получить новый ноутбук.В США 14-дюймовую модель MacBook Pro с чипом M1 Pro компания Apple доставляет в течение трех-четырех недель. То есть если заказать его сейчас в конце января, доставят его в лучшем случае к середине февраля. 14-дюймовый MacBook Pro на ‌M1 Pro в более дорогой комплектации‌ или с чипом M1 Max в этом случае придется ждать еще дольше, до конца марта.У 16-дюймовой модели в базовой конфигурации ориентировочное время доставки составляет пять-шесть недель. В Великобритании и Канаде MacBook Pro 16 в максимальной комплектации придется ждать от пяти до восьми недель.Есть несколько причин, почему так происходит. Первая — последствие глобальной нехватки чипов, которая обошлась Apple в $6 млрд в прошлом квартале, ограничений, связанных с пандемией, которые ограничивают производство устройств.