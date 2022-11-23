Honor TWS

Анонс Honor Earbuds 3i: бюджетные TWS-наушники с флагманскими характеристиками

Фархад

Honor Earbuds 3i

В рамках своей масштабной презентации аппаратных новинок компания Honor представила недорогие TWS-наушники Honor Earbuds 3i с активным шумоподавлением и большим запасом автономности.

Каждый наушник получил 10-мм динамический драйвер, три микрофона и сенсоры в ножке для управления жестами. Кроме того, гарнитура оснащена датчиком обнаружения уха.

Honor Earbuds 3i также предлагают активное шумоподавление, режим малой задержки для игр и быстрое сопряжение благодаря Bluetooth 5.2.

Honor Earbuds 3i 2

Заявленное время автономной работы составляет до 10 часов (без использования активного шумодава), а зарядный кейс увеличивает это число до 32 часов. Сам футляр заряжается через порт USB-C от 0 до 100% за 60 минут.

Пока Honor Earbuds 3i можно приобрести только в Китае по цене 499 юаней (~4250 рублей).

Помимо наушников, Honor также представила флагманский смартфон Honor 80 Pro, который снимает лучше iPhone 14 Pro.

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Источник:
GSM Arena
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