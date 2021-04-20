





Сегодня в рамках мероприятия «Полный расцвет» Apple представила обновленный iPad Pro. Он получил процессор M1, 12,9-дюймовый дисплей Liquid Retina XDR, поддержку сетей пятого поколения (5G) и порт Thunderbolt.В основе процессора M1 восьмиядерный чип, а его производительность на 50 процентов выше в сравнении с A12Z Bionic. Он также оснащен 8 графическими ядрами. Помимо этого новый iPad Pro получил 16-ядерный процессор Apple Neural Engine, 16 ГБ оперативной памяти и накопитель ёмкостью до 2 ТБ. Операционная система iPadOS уже оптимизирована для работы с процессором M1.Новый 12,9-дюймовый дисплей Liquid Retina XDR, в основе которого технология mini-LED с более 10000 светодиодов, обеспечивает яркость до 1000 нит, а коэффициент его контрастности 1-млн-к-1. Теперь на экране нового iPad Pro можно редактировать HDR-контент.Новые iPad Pro способны работать в сетях пятого поколения. С помощью этой возможности доступна максимальная скорость передачи данных до 4 Гбит/с. Не обошлось без поддержки eSIM.Планшеты Apple 2021 года получили поддержку Thunderbolt и USB 4 с помощью разъема USB-Сю Его пропускная способность в четыре раза выше по сравнению с устройствами предыдущего поколения. Максимальная скорость передачи данных с помощью нового интерфейса — до 40 Гбит/с. С его помощью к новому iPad Pro можно подключать широкий набор дополнительных аксессуаров, среди которых внешние накопители или дисплей Pro Display XDR в разрешении 6K.Новые iPad Pro оснащаются системой камер TrueDepth с 12-мегапиксельной сверхширокоугольной фронталкой, которая разрабатывалась специально для новинок. Технология Center Stage предлагает совершенно новый опыт видеозвонков благодаря более увеличенному полю зрения датчика. Она задействует возможности машинного обучения процессора M1, чтобы распознавать и удерживать пользователей в центре кадра.Новый iPad Pro доступен для предварительного заказа с 30 апреля, а его стоимость начинается от 77 990 рублей. Продажи стартуют со второй половины мая.