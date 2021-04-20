Apple представила первый iMac с процессором M1.Фишка нового поколения iMac — корпус. Он необычно тонкий и предлагается в шести цветах. Дисплей iMac с M1 - 24 дюйма.С новым процессором компьютер вдвое быстрее, чем прошлая 21,5-дюймовая модель.Устройство предлагает фронтальную камеру на 1080p. Картинка будет существенно лучше по сравнению с предыдущими моделями iMac.Усовершенствованы динамики, теперь их шесть. Поддерживается пространственное аудио.Работать iMac будет тише. Apple обещает, что вы не услышите шум кулеров практически никогда.В iMac с M1 есть 4 порта USB-C, два из них с поддержкой Thunderbolt.Вместе с ним представлена клавиатура Magic Keyboard с Touch ID.Предзаказы iMac с M1 начинаются с 30 апреля, а продажи - с середины мая. Минимальная цена — $1499.