Apple представила первый iMac с процессором M1.
Фишка нового поколения iMac — корпус. Он необычно тонкий и предлагается в шести цветах. Дисплей iMac с M1 - 24 дюйма.
С новым процессором компьютер вдвое быстрее, чем прошлая 21,5-дюймовая модель.
Устройство предлагает фронтальную камеру на 1080p. Картинка будет существенно лучше по сравнению с предыдущими моделями iMac.
Усовершенствованы динамики, теперь их шесть. Поддерживается пространственное аудио.
Работать iMac будет тише. Apple обещает, что вы не услышите шум кулеров практически никогда.
В iMac с M1 есть 4 порта USB-C, два из них с поддержкой Thunderbolt.
Вместе с ним представлена клавиатура Magic Keyboard с Touch ID.
Предзаказы iMac с M1 начинаются с 30 апреля, а продажи - с середины мая. Минимальная цена — $1499.
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