Компания Qualcomm анонсировала свой следующий флагманский процессор для смартфонов, который называется Snapdragon 888. Сразу после этого несколько производителей анонсировали сои новые устройства с этим чипом.
Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь на своей странице в соцсети Weibo сообщил, что в смартфоне Mi 11 будет использоваться Snapdragon 888. Он назвал это устройство первым, которое получит данный чип. Также он запустил голосование и предложил пользователям выбрать, как будет называться новый флагман компании — Mi 20 или всё же Mi 11. С большим отрывом лидирует название Mi 11.
Президент Qualcomm Криштиано Амон не исключил того, что компания будет поставлять процессоры для Honor. Huawei собирается продать этот бренд, благодаря чему есть вероятность, что он будет выведен из-под санкций в США и сможет сотрудничать с американскими компаниями. Не исключено, что Snapdragon 888 будет установлен в следующие флагманские смартфоны Honor, например, в линейку Honor 40, появление которой ожидается в начале 2020 года.
Смартфоны на базе Snapdragon 888 также выпустят бренды ASUS, Black Shark, Lenovo, LG, Meizu, Motorola, Nubia, iQOO, realme, OPPO, Sharp, vivo и ZTE. Примечательно, что из 14 компаний, анонсировавших выпуск смартфонов с этим процессором, 10 являются китайскими. Meizu обещает выпустить Meizu 18 весной 2021 года.
Бренд realme уже разработал смартфон на Snapdragon 888. Инсайдеры поделились фотографией этой новинки и скриншотом её системного интерфейса, на котором видны некоторые параметры.
Смартфон выполнен в стеклянном корпусе белого цвета, обладает камерой с четырьмя модулями в круглом блоке. У него 12 ГБ оперативной памяти, 256-гигабайтный накопитель, а в качестве программной платформы используется фирменная оболочка realme UI 2.0 на базе Android 11. Модель носит технический номер RMX2202, а её кодовое имя — Race.
Подробности о Snapdragon 888 будут раскрыты в ближайшее время. Сейчас известно, что в этом процессоре используется суперядро ARM Cortex-X1, которое гораздо более производительно и энергоэффективно в сравнении с Cortex-A78 из Snapdragon 865 и Snapdragon 865 Plus. Одна из возможностей видеочипа — обновляемые драйвера, благодаря которым производительность обработки графики сможет со временем повышаться.
В Snapdragon 888 применяется чип Qualcomm AI Engine для работы с искусственным интеллектом. Он собран из процессора Hexagon с производительностью 26 триллионов операций в секунду и модуля Sensing Hub, который работает постоянно, потребляя очень мало энергии. Новый процессор изображения Qualcomm Spectra на 35% быстрее Spectra предыдущего поколения. К примеру, эта платформа позволяет за 1 секунду обработать до 120 фотографий с разрешением 12 Мп.
За связь в сетях пятого поколения в Snapdragon 888 отвечает модем Snapdragon X60, представленный в феврале 2020 года. Он обеспечивает поддержку основных диапазонов 5G, включая mmWave и sub-6 с временным и частотным разделением, режимы SA и NSA.
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