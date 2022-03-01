Компания Apple, по всей видимости, перестала торговать в России устройствами и аксессуарами. Ещё сегодня днём товары можно было приобрести на её сайте, а теперь указано, что они не доставляются.

Из продажи на сайте Apple исчезли все товары: смартфоны, компьютеры, ноутбуки, часы, наушники, мониторы, телевизионные приставки и аксессуары. Страницы товаров не удалены, и сохранились конфигураторы устройств, а также информация о ценах, но оформить заказ невозможно.
Продукция Apple по-прежнему продаётся в российских магазинах, а вернётся ли возможность купить её в официальном интернет-магазине компании, пока неизвестно.


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