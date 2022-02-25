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США вместе с союзными странами, подготовили ряд санкций по ограничению поставок технологий, программного обеспечения, а также оказание услуг связанных с банковскими операциями. 

В связи с последними событиями, в отношении России составляются санкции на экспорт высоких технологий и ПО. В их число входят полупроводники, навигационные системы, лазеры, датчики, авионика, технологии телекоммуникаций и шифрования. Запрет также коснется продукции и ПО, которые произведены при помощи американского оборудования в зарубежных странах.

Тайваньский производитель полупроводников TSMC уже предупредил о возможном завершении поставок в связи с наложенными на Россию санкциями. Продукция тайваньского производителя используется в разработке отечественный процессоров «Байкал» и «Эльбрус».

Банковский сектор также попал под строгие ограничения:

  • «СберБанк» — ограничения по долларовым операциям
  • ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк», «Новикомбанк» и их дочерних групп — заморожены активы на территории США.
  • «Сбер», «Альфа-Банк», МКБ, «Газпромбанк», «Ростелеком» и другие ключевые организациии — ограничены на предоставление финансовых услуг.


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Источник:

The White House The White House

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