США вместе с союзными странами, подготовили ряд санкций по ограничению поставок технологий, программного обеспечения, а также оказание услуг связанных с банковскими операциями.
В связи с последними событиями, в отношении России составляются санкции на экспорт высоких технологий и ПО. В их число входят полупроводники, навигационные системы, лазеры, датчики, авионика, технологии телекоммуникаций и шифрования. Запрет также коснется продукции и ПО, которые произведены при помощи американского оборудования в зарубежных странах.
Тайваньский производитель полупроводников TSMC уже предупредил о возможном завершении поставок в связи с наложенными на Россию санкциями. Продукция тайваньского производителя используется в разработке отечественный процессоров «Байкал» и «Эльбрус».
Банковский сектор также попал под строгие ограничения:
- «СберБанк» — ограничения по долларовым операциям
- ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк», «Новикомбанк» и их дочерних групп — заморожены активы на территории США.
- «Сбер», «Альфа-Банк», МКБ, «Газпромбанк», «Ростелеком» и другие ключевые организациии — ограничены на предоставление финансовых услуг.
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Любой здравомыслящий человек против войны.