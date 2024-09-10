Apple готовит наушники Beats Powerbeats Pro 2 со встроенным пульсометром

Фархад
Apple

Совсем недавно суббренд Apple Beats анонсировал новые наушники Powerbeats Pro 2, которые выйдут уже в следующем году. Теперь портал MacRumors поделился интересными подробностями о будущей TWS-гарнитуре.

В коде последних бета-версий iOS 18 энтузиасты нашли упоминание функции замера частоты сердечных сокращений через уши в Powerbeats Pro 2. Гарнитура сможет измерять пульс и отправлять эту информацию в приложение Здоровье на iPhone. Для работы датчиков, нужно будет вставить оба наушника в уши во время тренировки. Также девайс можно будет подключить к тренажёрам для измерения частоты сердечных сокращений во время использования определённого устройства, например беговой дорожки.

Кроме того, наушники Powerbeats Pro 2 получат активное шумоподавление, пространственный звук и адаптивное аудио. Ожидается, что девайс выйдет в оранжевом, фиолетовом, чёрном и бежевом цветах в начале 2025 года.

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Источник:
MacRumors
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