По данным японского сайта MacOtakara, компания Apple разрабатывает сразу две новые модели недорогих смартфонов из серии iPhone SE, а также собирается выпустить новую модель беспроводных наушников AirPods Pro с изменённым дизайном.
О наушниках известно, что они станут компактнее и лишатся главной «фирменной карточки» — ножки, которая торчит из уха. По своему дизайну они станут похожи на большинство TWS-моделей, хотя есть вероятность, что у них сохранится какая-нибудь характерная черта, которая будет отличать их от других подобных устройств. Изменения дизайна самих наушников приведёт к изменению зарядного кейса — его габариты будут составлять 21×46×54 мм (у текущей модели 21×45,2×60,6 мм).
Что касается линейки смартфонов iPhone SE, то в этом году, по данным источников MacOtakara, выпустит не одно, а два устройства — базовую модель и увеличенную с приставкой Plus в названии. Подробной информации об этих моделях пока нет.
Выпуск этих новинок запланирован на апрель 2021 года. Предполагается, что Apple не будет проводить полноценную презентацию, а просто добавит информацию об этих устройствах на свой сайт и оповестит об этом СМИ и пользователей.
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