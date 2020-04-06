Китайский интернет-магазин JD.com решил хайпануть на ещё не вышедшей и даже не анонсированной новинке Apple. В ближайшие дни компания должна представить недорогую модель iPhone, а на JD.com уже есть страница этого товара.
Никаких подробностей об этом устройстве в интернет-магазине не приводится, и даже нет его фотографии. Для создания некой интриги на изображении показан неизвестный товар, закрытый красной ширмой. Чтобы пользователи не добавляли iPhone 9 в корзину и не оплачивали, установлена заградительная цена — 9999 долларов США (764 тысячи рублей по текущему курсу).
Вероятно, JD.com подстраховывается. Этот магазин не знает точно, представит ли Apple новый недорогой смартфон, но надеется на то, что его презентация всё же состоится. iPhone 9 может стать хитом в Китае и других странах мира, поскольку он будет недорогим и при этом получит частично флагманские характеристики, что позволит ему конкурировать с устройствами средней ценовой категории от Samsung, Huawei, Xiaomi и других популярных брендов.
Презентация iPhone 9 должна была состояться в марте, но выпуск этого смартфона задержался из-за проблем с производством, вызванных вспышкой коронавируса в Китае. Анонс по слухам, перенесён на 15 апреля.
Ожидается, что iPhone 9 получит LCD-экран диагональю 4,7 дюйма с разрешением 750×1334 пикселей, топовый процессор Apple A13 Bionic, 3 ГБ оперативной памяти и камеру среднего уровня. Скорее всего, его стоимость будет невысокой, ведь iPhone SE стоил 399 или 499 долларов США за модификации с накопителем 32 или 128 ГБ соответственно. iPhone 9 будет отличаться от более дорогих моделей iPhone, готовящихся к выпуску в 2020 году: у него экран меньшей диагонали (и не OLED, а LCD), используется более простая камера, нет поддержки 5G и сканера лица Face ID, зато имеется сканер отпечатков пальцев TouchID. В остальном он предложит пользователям топовую начинку по невысокой цене и придётся по вкусу тем, кто скучает по флагманским смартфонам с небольшими экранами и умеренными габаритами.
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Никаких подробностей об этом устройстве в интернет-магазине не приводится, и даже нет его фотографии. Для создания некой интриги на изображении показан неизвестный товар, закрытый красной ширмой. Чтобы пользователи не добавляли iPhone 9 в корзину и не оплачивали, установлена заградительная цена — 9999 долларов США (764 тысячи рублей по текущему курсу).
Вероятно, JD.com подстраховывается. Этот магазин не знает точно, представит ли Apple новый недорогой смартфон, но надеется на то, что его презентация всё же состоится. iPhone 9 может стать хитом в Китае и других странах мира, поскольку он будет недорогим и при этом получит частично флагманские характеристики, что позволит ему конкурировать с устройствами средней ценовой категории от Samsung, Huawei, Xiaomi и других популярных брендов.
Презентация iPhone 9 должна была состояться в марте, но выпуск этого смартфона задержался из-за проблем с производством, вызванных вспышкой коронавируса в Китае. Анонс по слухам, перенесён на 15 апреля.
Ожидается, что iPhone 9 получит LCD-экран диагональю 4,7 дюйма с разрешением 750×1334 пикселей, топовый процессор Apple A13 Bionic, 3 ГБ оперативной памяти и камеру среднего уровня. Скорее всего, его стоимость будет невысокой, ведь iPhone SE стоил 399 или 499 долларов США за модификации с накопителем 32 или 128 ГБ соответственно. iPhone 9 будет отличаться от более дорогих моделей iPhone, готовящихся к выпуску в 2020 году: у него экран меньшей диагонали (и не OLED, а LCD), используется более простая камера, нет поддержки 5G и сканера лица Face ID, зато имеется сканер отпечатков пальцев TouchID. В остальном он предложит пользователям топовую начинку по невысокой цене и придётся по вкусу тем, кто скучает по флагманским смартфонам с небольшими экранами и умеренными габаритами.
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У нас есть подкаст и его видео-версия
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