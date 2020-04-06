Китайский интернет-магазин JD.com решил хайпануть на ещё не вышедшей и даже не анонсированной новинке Apple. В ближайшие дни компания должна представить недорогую модель iPhone, а на JD.com уже есть страница этого товара.

Никаких подробностей об этом устройстве в интернет-магазине не приводится, и даже нет его фотографии. Для создания некой интриги на изображении показан неизвестный товар, закрытый красной ширмой. Чтобы пользователи не добавляли iPhone 9 в корзину и не оплачивали, установлена заградительная цена — 9999 долларов США (764 тысячи рублей по текущему курсу).

iPhone 9

Вероятно, JD.com подстраховывается. Этот магазин не знает точно, представит ли Apple новый недорогой смартфон, но надеется на то, что его презентация всё же состоится. iPhone 9 может стать хитом в Китае и других странах мира, поскольку он будет недорогим и при этом получит частично флагманские характеристики, что позволит ему конкурировать с устройствами средней ценовой категории от Samsung, Huawei, Xiaomi и других популярных брендов.

Презентация iPhone 9 должна была состояться в марте, но выпуск этого смартфона задержался из-за проблем с производством, вызванных вспышкой коронавируса в Китае. Анонс по слухам, перенесён на 15 апреля.

Ожидается, что iPhone 9 получит LCD-экран диагональю 4,7 дюйма с разрешением 750×1334 пикселей, топовый процессор Apple A13 Bionic, 3 ГБ оперативной памяти и камеру среднего уровня. Скорее всего, его стоимость будет невысокой, ведь iPhone SE стоил 399 или 499 долларов США за модификации с накопителем 32 или 128 ГБ соответственно. iPhone 9 будет отличаться от более дорогих моделей iPhone, готовящихся к выпуску в 2020 году: у него экран меньшей диагонали (и не OLED, а LCD), используется более простая камера, нет поддержки 5G и сканера лица Face ID, зато имеется сканер отпечатков пальцев TouchID. В остальном он предложит пользователям топовую начинку по невысокой цене и придётся по вкусу тем, кто скучает по флагманским смартфонам с небольшими экранами и умеренными габаритами.


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