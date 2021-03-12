

Apple подала иск против американца по имени Саймон Ланкастер, который якобы использовал свое положение для кражи конфиденциальной информации. Эти сведения впоследствии были переданы журналистам и опубликованы в разделе слухов.



Саймон проработал в Apple более десяти лет. До 1 ноября 2019 года он занимал должность ведущего архитектора-проектировщика и нередко участвовал в создании прототипов будущих девайсов. Компания утверждает, что с 2018 года американец использовал свой пост и стаж, чтобы регулярно получать доступ к документам и совещаниям, на которые не имел права. Собранные таким образом данные он передавал журналисту, а взамен просил его провести пиар-кампанию для стартапа, в который вложил свои средства. Кроме того, в день ухода из Apple Ланкастер загрузил и унес с собой «значительное количество» конфиденциальных документов компании, которые в итоге попали к тому же журналисту, с которым он успел подружиться.



Согласно Apple, сведения, украденные Саймоном и переданные в СМИ, в основном содержали подробности о еще не вышедших устройствах, незаявленных функциях iOS, а также о будущих анонсах компании. Большинство утечек произошло осенью 2019 года в отношении так называемого «Проекта Х», но конкретных скомпрометированных продуктов Apple не называет. Согласно иску, Ланкастера могут обязать возместить ущерб, однако точная сумма будет определена в процессе суда.





