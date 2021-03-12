





Почти 6 лет назад вышло обновление iOS 8.3, в котором впервые появились эмодзи с различными цветами кожи. Казалось бы, вполне ожидаемый шаг для толерантной компании — однако есть шанс, что эту идею Apple украла. Именно так считает Катрина Парротт, создавшая еще в 2013 году приложение iDiversicons.Суть этого приложения была в том, чтобы пользователи iPhone и iPad могли отправлять эмодзи с различными цветами кожи. С учетом того, что в те времена iOS еще не поддерживала сторонние клавиатуры, пользователям приложения приходилось делиться такими эмодзи как картинками. Паррот вложила в разработку iDiversicons порядка $200 тысяч долларов и продавала его за $0.99 (сейчас уже $1.99), что приносило порядка $1000 в месяц — иными словами, приложение было достаточно популярным. Изначально в нем было порядка 300 эмодзи, и все они были зарегистрированы в Бюро авторских прав США.Годом позже разработчик, который помог Паррот выпустить приложение, предложил добавить ее эмодзи в Unicode, чтобы упростить работу с ними. В 2014 году представители Unicode Consortium встретились с Катриной для обсуждения ее эмодзи, которых на тот момент было уже 536 штук. Она отмечает, что на встрече также были сотрудники Microsoft, Google и Apple, причем представитель последней, старший инженер-программист Питер Эдберг, пригласил ее на встречу уже внутри компании.Паррот согласилась и передала в Apple флешку со своими эмодзи, ожидая, что компания подпишет с ней контракт. Однако этого не произошло: в августе 2014 года Unicode Consortium решила использовать еще 5 оттенков кожи в эмодзи по шкале Фицпатрика, а в октябре того же года Apple отказалась от сотрудничества с Катриной, сообщив, что у них есть собственная команда по созданию эмодзи.Годом позже выходит iOS 8.3 с эмодзи с различными цветами кожи, а в сентябре 2020 года Паррот подает на Apple в суд за нарушение авторских прав. Разумеется, Apple не согласна с ее позицией: по словам компании, «авторское право не защищает идею использования пяти разных цветов кожи для эмодзи, и идеи не патентуются». Юристы также считают, что Паррот будет сложно победить в суде, так как ее эмодзи не очень-то похожи на получившиеся у Apple.