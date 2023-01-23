Apple может представить новые AirPods в ближайшие дни

Пользователи сети обратили внимание на то, что в официальном онлайн-магазине Apple закончились фирменные полноразмерные наушники. Ситуация наблюдается почти во всех странах мира.
При оформлении заказа на сайте компании сроки доставки достигают нескольких недель — покупатели смогут получить AirPods Max не раньше 7 февраля.
Учитывая отсутствие полноразмерных наушников во всех пяти цветах на складах Apple, можно предположить, что компания готовится к скорому анонсу новой модели, или как минимум новых расцветок оригинальных AirPods Max.
Ранее аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо поделился информацией о том, что поставщики Apple начнут производство AirPods Max 2 к концу 2024 года. Поэтому, вполне вероятно, что сейчас производитель iPhone просто обновит цветовую палитру наушников, как это было с HomePod mini.
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