

Компания Apple запустила программу по бесплатной замене аккумуляторных чехлов Smart Battery Case. Эта программа распространяется на чехлы для моделей iPhone, выпущенных в 2018 году: XS, XS Max и XR.



Получить бесплатную замену чехла можно только в двух гарантийных случаях: если он вообще не заряжает iPhone или заряжает его с перерывами. Частично потерявший ёмкость аккумулятор бесплатной замене не подлежит.



На сайте Apple указано, что расширенная гарантия действует на Smart Battery Case, произведённые с января 2019 по октябрь 2019 года. Более ранние экземпляры не подвержены проблеме с зарядкой, поэтому компания не принимает их обратно.



Apple не ремонтирует чехлы (поскольку они неразборные), а просто обменивает бракованный аксессуар на абсолютно новый. Программа по замене Smart Battery Case действует в США и некоторых других странах мира. Не исключено, что скоро она будет запущена в России. Узнать о возможности замены можно в техподдержке Apple или в магазине, где вы приобрели Smart Battery Case.







