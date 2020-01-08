

2019 год стал значимым для Apple, поскольку компания запустила в ушедшем году Apple Arcade, Apple TV+, Apple News+ и Apple Card. Помимо этого, купертиновцы отметили продолжающийся успех App Store, Apple Music и iCloud.





Магазин приложений App Store — самое безопасное место для игр и приложений, которое ежедневно посещают более 500 миллионов людей. С момента запуска в 2008 году разработчики заработали более 155 миллиардов долларов. Стоит отметить, что четверть этой прибыли приходится только на прошлый год. Пользователи App Store потратили рекордные 1,42 миллиарда долларов в новогодний период, а это на 16% больше, чем в прошлом году. За первую новогоднюю неделю было потрачено 386 миллионов долларов, что на 20% большее по сравнению с прошлым годом.Музыкальный сервис предлагает более 60 миллионов песен, тысячи различных плейлистов и ежедневные подборки. Радиостанция Beats 1 предлагает эксклюзивные шоу от Frank Ocean, Nicki Minaj, The Weeknd, DJ Khaled и Элтона Джона.Потоковый видеосервис стал домом для эксклюзивных сериалов Apple таких, как «Утреннее шоу», «Дикинсон», «Ради всего человечества», «Видеть» и «Слуга». Apple TV+ зарекомендовал себя, как платформа получившая многократные номинации на «Золотой глобус».Этот сервис предлагает более 100 эксклюзивных игр по подписке в App Store для iPhone, iPad, iPod touch, Mac и Apple TV. В течение 2020 года Apple продолжит добавлять в каталог новинки.Библиотека подкастов предоставляет доступ к различным аудиошоу, которые развлекают, информируют и вдохновляют. Для слушателей в 155 странах доступны более 800 000 эпизодов.Для своих клиентов купертиновцы запустили возможность приобретения новых iPhone в рассрочку на 24 месяца при помощи Apple Card. Пользователи Apple Pay в 2019 году получили доступ к более 150 стадионам, футбольным полям, аренам и развлекательным площадкам с помощью бесконтактных билетов для iPhone и Apple Watch. Платежный сервис используется для оплаты проезда в общественном транспорте в крупнейших городах мира, включая Шанхай, Пекин, Токио, Москву, Лондон и Нью-Йорк.Облачный сервис обеспечивает бесперебойную работу с фотографиями, видео, файлами и данными приложений, доступными на всех устройствах. Более 75 процентов пользователей iCloud защищены двухфакторной аутентификацией, дополнительным уровнем безопасности, разработанным для того, чтобы никто другой не мог получить доступ к их учетной записи или личной информации. С помощью функции Family Sharing до шести членов семьи могут совместно пользоваться службами Apple, включая Apple TV+, Apple News+, Apple Arcade, Apple Music и план хранения iCloud.