Apple настолько оборзела, что выпустит iPhone 16 абсолютно сырыми

Фархад
iPhone 16 Pro // Gizmodo

Как бы красиво всё ни выглядело на презентации iPhone 16, реальность оказалась довольно страшной. Оказывается, на старте продаж большая часть продемонстрированных фич не будет работать. Компания в свойственной ей манере указала об этом мелким шрифтом на своём сайте.

Новые чипы A18, более крупные дисплеи, кнопка управления камерой, Apple Intelligence, Visual Intelligence и многое другое — круто. Но по факту именно в этом поколении просто рекордное количество функций iPhone не будут доступны на старте. Вот все новые функции, которых не будет, когда на следующей неделе появятся iPhone 16 Pro и iPhone 16.

Кнопка Camera Control — главная изюминка линейки iPhone 16, которая будет работать наполовину. Хотите блокировать фокус и экспозицию лёгким нажатием? Вы это обязательно получите, но позже когда-нибудь, когда Apple удосужится добавить функцию двухступенчатого затвора.

Красивая Siri, которую нам показали ещё на WWDC, тоже не будет готова к 20 сентября. Интересно, чем занималась команда Федериги всё лето? Как минимум компания могла реализовать анимацию к релизу новых смартфонов, а позже добавить нейросетевый фичи.

Apple Intelligence — то, о чём нам рассказывали долго и нудно сначала на WWDC, а потом на презентации iPhone 16. Apple делает большую ставку на нейросетевые функции, но только малая часть из них появится в iOS 18.1 и 18.2 позже в этом году, а всё остальное уже в 2025 году. Сюда же можно отнести Genmoji.

Visual Intelligence — аналог Google Объектива с использованием кнопки Camera Control в iPhone 16. И она тоже не будет работать на старте. Конкретных сроков запуска нет.

В чём смысл покупать их в первой волне по оверпрайсу? Вопрос, разумеется, риторический. Однако я уверен, что в идеале первые iPhone, созданные «с нуля для ИИ», как сказал Тим Кук, должны поставляться с этим самым ИИ из коробки.

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

+3
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Заголовок, который МЫ заслужили? А дальше по фене пишите! Почему нет? Валенки :(
2 часа назад в 17:50
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+4493
Gabriel
Зачем что-то делать , когда можно это сделать попозже)))
5 минут назад
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