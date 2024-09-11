Apple настолько оборзела, что выпустит iPhone 16 абсолютно сырыми

Как бы красиво всё ни выглядело на презентации iPhone 16, реальность оказалась довольно страшной. Оказывается, на старте продаж большая часть продемонстрированных фич не будет работать. Компания в свойственной ей манере указала об этом мелким шрифтом на своём сайте.
Новые чипы A18, более крупные дисплеи, кнопка управления камерой, Apple Intelligence, Visual Intelligence и многое другое — круто. Но по факту именно в этом поколении просто рекордное количество функций iPhone не будут доступны на старте. Вот все новые функции, которых не будет, когда на следующей неделе появятся iPhone 16 Pro и iPhone 16.
Кнопка Camera Control — главная изюминка линейки iPhone 16, которая будет работать наполовину. Хотите блокировать фокус и экспозицию лёгким нажатием? Вы это обязательно получите, но позже когда-нибудь, когда Apple удосужится добавить функцию двухступенчатого затвора.
Красивая Siri, которую нам показали ещё на WWDC, тоже не будет готова к 20 сентября. Интересно, чем занималась команда Федериги всё лето? Как минимум компания могла реализовать анимацию к релизу новых смартфонов, а позже добавить нейросетевый фичи.
Apple Intelligence — то, о чём нам рассказывали долго и нудно сначала на WWDC, а потом на презентации iPhone 16. Apple делает большую ставку на нейросетевые функции, но только малая часть из них появится в iOS 18.1 и 18.2 позже в этом году, а всё остальное уже в 2025 году. Сюда же можно отнести Genmoji.
Visual Intelligence — аналог Google Объектива с использованием кнопки Camera Control в iPhone 16. И она тоже не будет работать на старте. Конкретных сроков запуска нет.
В чём смысл покупать их в первой волне по оверпрайсу? Вопрос, разумеется, риторический. Однако я уверен, что в идеале первые iPhone, созданные «с нуля для ИИ», как сказал Тим Кук, должны поставляться с этим самым ИИ из коробки.
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