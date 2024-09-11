Apple настолько оборзела, что выпустит iPhone 16 абсолютно сырыми

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Как бы красиво всё ни выглядело на презентации iPhone 16, реальность оказалась довольно страшной. Оказывается, на старте продаж большая часть продемонстрированных фич не будет работать. Компания в свойственной ей манере указала об этом мелким шрифтом на своём сайте.Новые чипы A18, более крупные дисплеи, кнопка управления камерой, Apple Intelligence, Visual Intelligence и многое другое — круто. Но по факту именно в этом поколении просто рекордное количество функций iPhone не будут доступны на старте. Вот все новые функции, которых не будет, когда на следующей неделе появятся iPhone 16 Pro и iPhone 16.— главная изюминка линейки iPhone 16, которая будет работать наполовину. Хотите блокировать фокус и экспозицию лёгким нажатием? Вы это обязательно получите, но позже когда-нибудь, когда Apple удосужится добавить функцию двухступенчатого затвора., которую нам показали ещё на WWDC, тоже не будет готова к 20 сентября. Интересно, чем занималась команда Федериги всё лето? Как минимум компания могла реализовать анимацию к релизу новых смартфонов, а позже добавить нейросетевый фичи.— то, о чём нам рассказывали долго и нудно сначала на WWDC, а потом на презентации iPhone 16. Apple делает большую ставку на нейросетевые функции, но только малая часть из них появится в iOS 18.1 и 18.2 позже в этом году, а всё остальное уже в 2025 году. Сюда же можно отнести Genmoji.— аналог Google Объектива с использованием кнопки Camera Control в iPhone 16. И она тоже не будет работать на старте. Конкретных сроков запуска нет.В чём смысл покупать их в первой волне по оверпрайсу? Вопрос, разумеется, риторический. Однако я уверен, что в идеале первые iPhone, созданные «с нуля для ИИ», как сказал Тим Кук, должны поставляться с этим самым ИИ из коробки.