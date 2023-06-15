Apple обяжут сделать iPhone со съемным аккумулятором. Закон уже принят

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Это также касается и других производителей портативных гаджетов, которые планируют продолжить свою деятельность на территории ЕС.Об этом сказано на новостном сайте Европарламента. 14 июня парламент утвердил новые правила проектирования, производства и утилизации всех типов аккумуляторов. В основном меры были приняты с целью снижения вреда окружающей среде. Однако один из пунктов закона гласит, что портативные устройства с аккумуляторами должны создаваться таким образом, чтобы потребители могли их снять и заменить самостоятельно.Большинство современных производителей, в том числе и Apple, не позволяют пользователям ремонтировать свои устройства на дому. Это вынуждает их обращаться в дорогостоящие сервисные центры или покупать новый гаджет.