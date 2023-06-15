Apple обяжут сделать iPhone со съемным аккумулятором. Закон уже принят

Артем
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Фото: MacMagazine
Это также касается и других производителей портативных гаджетов, которые планируют продолжить свою деятельность на территории ЕС.

Об этом сказано на новостном сайте Европарламента. 14 июня парламент утвердил новые правила проектирования, производства и утилизации всех типов аккумуляторов. В основном меры были приняты с целью снижения вреда окружающей среде. Однако один из пунктов закона гласит, что портативные устройства с аккумуляторами должны создаваться таким образом, чтобы потребители могли их снять и заменить самостоятельно.

Большинство современных производителей, в том числе и Apple, не позволяют пользователям ремонтировать свои устройства на дому. Это вынуждает их обращаться в дорогостоящие сервисные центры или покупать новый гаджет.
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Источник:
European Parliament News
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Комментарии

Michael Molchanov
0
Michael Molchanov
Что с защитой от воды? Дебилы.
Сегодня в 16:40
#
+4232
Gabriel Michael Molchanov
Эппл сделает защитный чехол для подводной съемки за 299$
2 часа назад в 16:48
#
xpuzzlex
+61
xpuzzlex Gabriel
Скорее сделают бесплатную замену при покупке АКБ в своих АСЦ. А чехол для подводной съёмки и так могут запилить) тем более гарантия на повреждения от воды не распространяется 🤷‍♂️
2 часа назад в 16:54
#
tellurian
+4902
tellurian Gabriel
Он про случайное попадание воды или если упал.
2 часа назад в 17:29
#
–653
Stylus Michael Molchanov
с чего ты решил, что сделать съемную крышку с защитой от воды — это что-то сложное или невозможное?
48 минут назад
#
YABLOKOFON
+185
YABLOKOFON Stylus
Может потому что это сложно и не дёшево ? А ещё и ненадёжно? Какой конструкции должна быть задняя крышка чтобы иметь все те же возможности по влагозащите беспроводных зарядках со всякими там магнитами и чтобы батарейка менялась за пять секунд даже ребёнком как в старых мобильниках?
31 минуту назад
#
+41
arnikrock
Не с кайфуйте со шкуры неубитого медведика
2 часа назад в 17:00
#
+42
AID_001441.8a2dcbe2023c4179bb9537eb373202fd.1301
Идея восхитительная, но в свете гонки производителей за уменьшением толщины девайсов, выглядит сомнительно.
34 минуты назад
#