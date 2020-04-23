После запуска iPhone SE 2020 с процессором A13 Bionic пользователи обрадовались возможности получить мощность прошлогодних флагманов Apple за разумные деньги, но, судя по всему, не всё так гладко, как хотелось бы. Результаты тестов новинки появились в бенчмарке Antutu. Смартфон набрал менее 500 000 баллов, что значительно меньше, чем у iPhone 11.Если обратить внимание на итоговую разбивку тестов iPhone SE 2020, то результаты производительности CPU и GPU ближе к iPhone XS и XS Max, которые работают на платформе A12 Bionic. Показатели тестов памяти — это единственное, в чем iPhone SE превосходит серию XS с результатом 77 968, что соответствует модельному ряду iPhone 11.По описанию, iPhone SE представляет собой комбинацию корпуса iPhone 8, камеры iPhone XR и процессора iPhone 11. К сожалению, последний параметр, судя по тестам, не соответствует действительности. Скорее всего, Apple ограничила мощность чипа в пользу длительности автономной работы.