Apple планирует выпустить два экспериментальных гаджета с гибкими дисплеями в 2026 году

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Портал MacRumors поделился информацией о том, что первое складное устройство Apple выйдет не раньше 2026 года. Издание ссылается на заметку аналитика Haitong Джеффа Пу.Инсайдеры отмечают, что складной iPad, который изначально должен был выйти в следующем году, не попал в график массового производства на 2025 год. Основная причина переноса — «проблемы с прочностью дисплея». Во всяком случае, так говорит Джефф Пу.Помимо 20,3-дюймового складного iPad, Apple также выпустит первый гибкий iPhone в форм-факторе раскладушки. Его анонс намечен на вторую половину 2026 года.Похоже, Apple действительно готовится выйти на рынок складный устройств, но всем желающим приобрести такие гаджеты придётся подождать ещё пару лет.