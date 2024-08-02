Apple планирует выпустить два экспериментальных гаджета с гибкими дисплеями в 2026 году

Фархад
iPhone Fold

Портал MacRumors поделился информацией о том, что первое складное устройство Apple выйдет не раньше 2026 года. Издание ссылается на заметку аналитика Haitong Джеффа Пу.

Инсайдеры отмечают, что складной iPad, который изначально должен был выйти в следующем году, не попал в график массового производства на 2025 год. Основная причина переноса — «проблемы с прочностью дисплея». Во всяком случае, так говорит Джефф Пу.

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Помимо 20,3-дюймового складного iPad, Apple также выпустит первый гибкий iPhone в форм-факторе раскладушки. Его анонс намечен на вторую половину 2026 года.

Похоже, Apple действительно готовится выйти на рынок складный устройств, но всем желающим приобрести такие гаджеты придётся подождать ещё пару лет.
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Источник:
MacRumors
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