



По данным DigiTimes, на презентации в конце марта Apple представит не только недорогой iPhone 9 или iPhone SE 2, но и ещё одну новинку. Речь идёт о планшете iPad Pro 2.



Подробностей о характеристиках iPad Pro 2 пока мало, по слухам он получит процессор Apple A13X (улучшенную версию чипа из линейки iPhone 11), 12-дюймовый экран, стилус, порт USB Type-C для зарядки и подключения внешних накопителей, а также тройную камеру, как у iPhone 11 Pro и 11 Pro Max. Как и предыдущая модель, он наверняка будет оснащён поддержкой физической клавиатуры, благодаря которой его можно использовать почти как ноутбук.



iPad Pro — топовая линейка планшетов Apple. Эти устройства стоят относительно дорого и предназначены для потребителей, которым не достаточно возможностей более простых моделей iPad. С недавних пор все модели iPad работают на операционной системе iPadOS, которая хотя и развивается параллельно с iOS, но обладает рядом дополнительных особенностей, например, возможностью одновременно запускать несколько приложений в разных окнах.



Презентация iPhone 9 и iPad Pro 2 может состояться 31 марта. Не исключено, что помимо этих двух новинок компания Apple представит что-нибудь ещё, например, адаптер для беспроводной зарядки iPhone и других гаджетов, а также гео-маячок, о котором давно ходят слухи и поддержка которого реализована в линейке iPhone 11.







