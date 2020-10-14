









Beats Flex — самые доступные на данный момент беспроводные наушники в линейке компании. Новинка получила гибкий и удобный дизайн модели BeatsX, но со значительными улучшениями, в числе которых: магнитные вкладыши с функцией автозапуска и остановки воспроизведения; до 12 часов работы в режиме прослушивания; новый акустический динамик и усовершенствованный микрофон; функция совместного доступа к аудио для подключения дополнительной пары наушников; зарядка от кабеля USB-C.Beats Flex будут доступны в четырех актуальных цветах: оригинальный черный, «желтый цитрус», пепельно-серый и «голубое пламя». Предзаказ на оригинальный черный и «желтый цитрус» открыт в официальном онлайн-магазине Apple.Двухкамерная акустическая система наушников Beats Flex и запатентованный многослойный динамик позволяют достичь сбалансированного звучания. Вентиляционные микроотверстия с лазерной резкой и специальное расположение динамика снижают давление на уши, обеспечивая четкую передачу звука. Улучшенный цифровой процессор настраивает звучание — пользователю доступна сбалансированность басов, точность воспроизведения средних частот и низкий уровень помех по всему диапазону.Легкий кабель Flex-Form из сплава титана и никеля практически не ощущается при ношении на шее. С магнитными вкладышами слушать музыку стало еще проще: музыка включается, когда пользователь надевает наушники, и останавливается, когда снимает. При необходимости Beats Flex можно просто убрать в карман или сумку — провода не спутаются. Четыре варианта насадок дают удобную и надежную фиксацию для оптимального звучания.Технология Bluetooth Class 1 обеспечивает увеличенную зону сигнала и надежность подключения. Улучшенный встроенный микрофон подавляет внешний шум и обеспечивает чистое звучание голоса во время разговора. Встроенные элементы управления позволяют регулировать громкость, управлять воспроизведением, принимать звонки и активировать голосового помощника.Чип Apple W1 позволяет новинке быстро влиться в работу остальных устройств Apple своего владельца. Достаточно включить наушники и положить их рядом с iPhone или iPad, и Beats Flex будут готовы к использованию со всеми устройствами, синхронизированными с iCloud. Можно переключаться между устройствами, проверять заряд аккумулятора и пользоваться функцией совместного доступа к аудио.Функция совместного доступа дает возможность слушать аудио одновременно: все, что звучит в Beats Flex, будь то музыка, подкасты или кино, может одновременно проигрываться на другой паре наушников Beats или AirPods. Пользователь может открыть доступ к аудио на iPhone, iPad или Apple TV, при этом громкость на каждой паре наушников регулируется отдельно. Достаточно поднести вторую пару наушников к устройству Apple и установить соединение одним касанием.Beats Flex оснащены аккумулятором, заряда которого хватает до 12 часов прослушивания. С функцией Fast Fuel всего 10 минут подзарядки хватит еще на 1,5 часа музыки. С приложением Beats, доступным в Google Play, пользователи Android получат дополнительные возможности быстрого подключения, проверки состояния устройства (например, уровня заряда аккумулятора) и обновления программного обеспечения.Beats Flex доступны для предзаказа в онлайн-магазине Apple в оригинальном черном и в цвете «желтый цитрус» по цене 4 990 рублей. Устройства поступят в продажу 27 октября.