Возможность использования больше плагинов в Logic Pro X.

Увеличение скорости кодирования 8K-видео до 40% в Final Cut Pro X.

Ускорение рендеринга на 35% в Autodesk Maya.

Время компиляции в Xcode сокращается на 25 процентов.

Рендеринг Maxon Cinema 4D ProRender на 55% быстрее.

Ускорение демонстрации на 50 процентов в редакторе Unity.

На 45 процентов выше производительность в «Total War: Three Kingdoms».

Визуализация временной шкалы на 30 процентов быстрее в Final Cut Pro X.







Apple объявила о запуске обновления своего 27-дюймового iMac. Новинка включает более быстрые процессоры Intel 10 поколения, увеличенный объем оперативной памяти, графику AMD следующего, сверхбыстрые твердотельные накопители, обновленное стекло с наноконструкцией для дисплея Retina 5K, HD-камеру 1080p FaceTime, динамики повышенной четкости и микрофоны студийного качества.Пользователи будет доступно несколько вариантов 27-дюймового iMac с процессорами Intel 10-го поколения с 6 или 8 ядрами. Имеется поддержка функции Turbo Boost, которая увеличивает тактовую частоту до 5,0 ГГц, что повышает производительность CPU на 65%.По сравнению с iMac предыдущего поколения на процессорах с 8 ядрами, новинка обеспечивает:Новый iMac обеспечивает производительность графики на 55% выше, по сравнению с предыдущим поколением благодаря новейшей архитектурой AMD RDNA с более быстрыми и более энергоэффективными вычислительными блоками. Apple впервые добавила опцию с 16 ГБ видеопамяти. В сравнении с предыдущей версией моноблока новинка с Radeon Pro Vega 48 обеспечивает:Новый 27-дюймовый iMac теперь поставляется в стандартной комплектации с твердотельными накопителями во всей линии, обеспечивая высокую производительность до 3,4 ГБ/с для запуска приложений и больших файлов. Для пользователей, которым необходим большой объем накопителя впервые доступна опция с 8 ТБ.В комплектацию iMac также добавили чип безопасности Apple T2. Этот контроллер обеспечивает шифрование данных на лету, поэтому можно не переживать за их безопасность. Помимо этого, T2 проверяет программное обеспечение, загружаемое из сторонних источников.Дисплей с 14,7 миллионами пикселей отображает 1 миллиард цветов, его показатель яркости составляет 500 нит, а также имеется поддержка широкого спектра оттенков P3. Всё это обеспечивает высокий уровень детализации. Также имеется функция True Tone, которая автоматически регулирует цветовую температуру дисплея в соответствии с окружающим освещением пользователя.Новый iMac получил стекло с технологией Nano-Texture, которая была впервые представлена вместе с Pro Display XDR. Она обеспечивает наилучший обзор при различных условиях освещения, таких как светлая комната или непрямой солнечный свет. В отличие от типичных матовых покрытий, на поверхность которых добавлено покрытие для рассеивания света, этот вариант создается основе «вытравливания» на наноуровне.Для общения с друзьями, семьей и коллегами новинка получила новую камеру FaceTime HD с разрешением 1080p. Процессор обработки изображения в чипе T2 обеспечивает правильное отображение тонов, контроль экспозиции и обнаружение лица. Чип T2 также работает в сочетании с динамиками, применяя переменный эквалайзер для наилучшего баланса, высокой точности и глубоких басов. Помимо этого, новый массив микрофонов студийного качества позволяет пользователям записывать звук высокого качества.