Глава почтового сервиса ProtonMail Энди Йен выступил с резкой критикой в адрес Apple. По его словам, эта компания злоупотребляет своим доминирующим положением и использует App Store для контроля за пользователями и для борьбы с конкурентами.
Йен недоволен 30-процентной комиссией в App Store, а также считает, что Apple занимается цензурированием магазина в угоду диктаторских режимов. Он сравнил действия Apple с рэкетом и утверждает, что Apple заставляет своих конкурентов платить огромные деньги за то, чтобы остаться в бизнесе, а отказаться от этого невозможно.
Эта комиссия косвенно ложится на плечи пользователей — либо посредством более высоких цен, либо посредством меньшего количества конкурирующих продуктов. Apple пытается оправдать эти сборы, утверждая, что App Store ничем не отличается от торгового центра, где компании, стремящиеся продать свои продукты, должны платить арендную плату владельцу торгового центра. Этот аргумент изящно игнорирует тот факт, что существует лишь один торговый центр, когда дело доходит до iOS, а арендовать площадь у конкурирующего торгового центра невозможно. Нет ничего нелегального в том, что Apple владеет торговым центром и сдает площади в аренду, и Apple имеет полное право владеть единственным торговым центром. Однако противозаконно владеть единственным торговым центром, который устанавливает чрезмерно высокие цены, чтобы навредить конкурентам. Apple держит нас всех в заложниках, злоупотребляя своей властью.
Ранее примерно о том же самом говорил основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров. Его тоже не устраивает высокая комиссия и вмешательство Apple в бизнес конкурирующих компаний. Компания Apple провела исследование, доказывающее, что 30-процентная комиссия в App Store — вполне справедливая плата за качественный сервис.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Жаль, что приходится хайповать, чтобы выжить