Компания из Купертино представит новое приложение Mind на презентации Apple WWDC 2021. Оно будет работать на смарт-часах Apple Watch. Об этом сообщил разработчик Хаос Тин в Твиттере. 

Он изучил программный код App Store и нашел элемент «com.apple.Mind». Скорее всего, это упоминание нового приложения. Тин полагает, что оно появится в watchOS 8 и будет анализировать психическое здоровье пользователя. 

Также разработчик нашел элементы кода «NanoTips» и «NanoContacts». Они указывают на появление в Apple Watch приложений, уже существующих на iPhone. Вероятно, в Купертино не откажутся от идеи сделать часы максимально независимыми от смартфона. 

Ранее Apple намекнула на появление глюкометра в новых Watch. Компания рассылает пользователям своих часов опрос, чтобы узнать больше о том, как потребители используют их для отслеживания данных о состоянии здоровья. 

В сентябре 2020 года в Apple Watch 6 появился датчик кислорода в крови. Он оказался актуален в пандемию: показатель ниже 90% — один из симптомов коронавируса. 

Презентация Apple WWDC 2021 состоится 7 июня. Там компания покажет iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15, watchOS 8 и macOS 12. 


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