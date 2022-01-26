Поскольку выход гарнитуры виртуальной и дополненной реальности от Apple состоится еще не скоро, у разработчиков есть еще много времени, чтобы сделать устройство максимально комфортным для использования. Компания не сидит сложа руки и запатентовала новую технологию беспроводной передачи звука для своих устройств.
Как указано в патенте, система включает в себя сразу несколько устройств. VR/AR-гарнитура является источником звука, который настроен на передачу данных оптическим сигналом и радиочастотный приемопередатчик. Беспроводной наушник, возможно AirPods, так же снабжен приемопередатчиком для обратной связи, приемником оптического сигнала и микрофоном для вывода аудиоданных.
Вероятно, технология оптической передачи позволит повысить пропускную способность и придет на смену Bluetooth. Однако, не стоит забывать, что не все запатентованные разработки в итоге попадают на рынок.
Ярким примером может стать Apple Car, реализация которого на данный момент стоит под вопросом из-за массового оттока сотрудников корпорации.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: