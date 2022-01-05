Аналитик Минг-Чи Куо сообщает, что гарнитура смешанной реальности от Apple поступит в продажу в конце 2022 года. По его словам, компания планирует нарастить её поставки в первом квартале 2023 года.
В отчете Куо сообщается, что устройство получит линзы со сложной конструкцией, позволяющей отражаться свету между ними и дисплеем. Таким образом Apple может выпустить гарнитуру в сравнительно компактном форм-факторе.
В прошлом году издание The Information опубликовало предполагаемый рендер, который был нарисован по информации о прототипе поздней стадии разработки. Если верить утечкам, устройство получит изогнутую форму, мягкий материал-сетку для контакта с лицом и сменные крепления.
Ранее отраслевой аналитик Росс Янг сообщил, что предстоящая гарнитура получит два micro-OLED дисплея вместо одной панели AMOLED. Apple будет использовать матрицы от Sony.
Sony недавно представила дисплей 4K с плотностью 4000 пикселей на дюйм. Новинка предназначена для использования в VR-гарнитурах. Янг утверждает, что Sony разработала этот дисплей специально для Apple. Это очень дорогой компонент, который окажет серьезное влияние на конечную стоимость устройства.
По словам Янга, гарнитура Apple будет стоить около 3000 долларов. Вероятно, её первая версия будет в первую очередь нацелена на разработчиков и техно-энтузиастов. Таким образом компания может подготовить программное обеспечение к массовому запуску гарнитуры. Скорее всего, устройство могут представить на конференции WWDC 2022.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru