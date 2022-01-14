





Apple может перенести запуск своей AR/VR-гарнитуры до 2023 года из-за проблем в процессе разработки. Об этом сообщает Bloomberg.Со ссылкой на инсайдеров утверждается, что Apple изначально планировала представить гарнитуру в 2021 году и выпустить её в 2022-м. Позднее компания сместила сроки на WWDC этого года, а теперь анонс, вероятно, будет снова перенесен.По словам источников Bloomberg, разработчики гарнитуры столкнулись с проблемами перегрева, работы камеры и программного обеспечения. Если верить слухам, гаджет будет оснащен двумя чипами, мощность которых будет примерно на одном уровне с M1 Pro. Возможно, это и стало причиной перегрева.Сообщается, что теперь Apple рассматривает перенос запуска на конец 2022 или 2023 год. Источники также утверждают, что компания сосредоточится на создании приложений для виртуальной и дополненной реальности, чтобы запустить соответствующий App Store для гарнитуры.Bloomberg отмечает, что в iOS 16 с кодовым обозначением Sydney появится поддержка AR/VR-гарнитуры. Таким образом будет заложена основа для нового гаджета в экосистеме.Apple оценивает неанонсированную гарнитуру в 2000 долларов — отметили в Bloomberg. Такая стоимость обуславливается продвинутыми технологиями дисплея, чипа и звучания по сравнению с конкурентами. Если верить прогнозам, компания нацелена реализовать 10 миллионов единиц в течение первого года после запуска.