Гарнитура

Apple может перенести запуск своей AR/VR-гарнитуры до 2023 года из-за проблем в процессе разработки. Об этом сообщает Bloomberg.

Со ссылкой на инсайдеров утверждается, что Apple изначально планировала представить гарнитуру в 2021 году и выпустить её в 2022-м. Позднее компания сместила сроки на WWDC этого года, а теперь анонс, вероятно, будет снова перенесен.

По словам источников Bloomberg, разработчики гарнитуры столкнулись с проблемами перегрева, работы камеры и программного обеспечения. Если верить слухам, гаджет будет оснащен двумя чипами, мощность которых будет примерно на одном уровне с M1 Pro. Возможно, это и стало причиной перегрева.

Сообщается, что теперь Apple рассматривает перенос запуска на конец 2022 или 2023 год. Источники также утверждают, что компания сосредоточится на создании приложений для виртуальной и дополненной реальности, чтобы запустить соответствующий App Store для гарнитуры.

Bloomberg отмечает, что в iOS 16 с кодовым обозначением Sydney появится поддержка AR/VR-гарнитуры. Таким образом будет заложена основа для нового гаджета в экосистеме. 

Apple оценивает неанонсированную гарнитуру в 2000 долларов — отметили в Bloomberg. Такая стоимость обуславливается продвинутыми технологиями дисплея, чипа и звучания по сравнению с конкурентами. Если верить прогнозам, компания нацелена реализовать 10 миллионов единиц в течение первого года после запуска.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

Bloomberg Bloomberg

Ссылки по теме:

Названы улучшения, которые получат все модели iPhone 14 Названы улучшения, которые получат все модели iPhone 14

Надо брать! Все актуальные модели наушников AirPods со скидкой на AliExpress Надо брать! Все актуальные модели наушников AirPods со скидкой на AliExpress

Новые рендеры iPhone SE 2022 попали в сеть. Так смартфон выглядит гораздо лучше Новые рендеры iPhone SE 2022 попали в сеть. Так смартфон выглядит гораздо лучше