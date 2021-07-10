Apple выпустила новый рекламный ролик, посвященный iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. В нем она показала плюсы ночной съемки устройства. Такие же возможности есть у iPhone 12 и 12 mini.
По сюжету группа людей находится в коттедже в позднее время суток. Один человек по очереди фотографирует пейзажи, интерьер и сожителей. Получаются качественные снимки с высокой освещенностью, притом что света в доме минимум.
В частности, Apple обращает внимание на ночную съемку с селфи-камеры. Эффект получается тот же, что и с тыльной камеры. Это позволяет получать качественные портретные снимки на переднюю камеру при малом количестве света, редкая возможность на мобильном рынке.
Мы также тестировали камеры iPhone 12 и 12 Pro. С первым мы провели четыре месяца: за это время гуляли по ночной Москве, съездили в путешествие в Стамбул и просто пользовались им как основным смартфоном. По итогу он оставил крайне положительное впечатление.
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