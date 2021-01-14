Apple выпустила вторые бета-версии macOS Big Sur 11.2, watchOS 7.3 и tvOS 14.4 для разработчиков.

macOS

Обновление операционной системы macOS Big Sur 11.2 могут установить разработчики и участники программы бета-тестирования с помощью механизма обновления программного обеспечения в системных настройках при наличии соответствующего профиля. Подробной информации о нововведениях в этом выпуске пока нет, скорее всего, он направлен на исправление ошибок.

watchOS

Апдейт для Apple Watch доступен пока только разработчикам. Установить вторую бета-версию watchOS 7.3 можно с помощью приложения для смарт-часов на iPhone при наличии профиля разработчика из Apple Developer Center. Во время установки обновления Apple Watch должны быть заряжены на 50% и подключены к зарядному устройству. В watchOS 7.3 обнаружили новую функцию Time to Walk, которая пока отключена, но может быть активирована в следующей бете.

tvOS

Бета-версия tvOS 14.4 предназначена для Apple TV четвертого и пятого поколений. Разработчики могут установить её с помощью специального профиля, установленного через Xcode. Большинство минорных обновлений операционки для ТВ-приставок направлено на исправление ошибок и повышение производительности. Если появится какая-либо информация о новых функциях Apple TV, то мы обновим эту заметку.


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