Компания Apple выплатит пользователям некоторых моделей iPhone в 34 американских штатах суммарно 113 миллионов долларов. Это — компенсация за то, что производительность устройств снижалась по мере износа аккумулятора.
Выплата производится добровольно без решения суда, решение о ней было принято генеральными прокурорами 34 штатов совместно с Apple. В марте 2020 года Apple уже выплатила компенсацию в размере 500 миллионов долларов за то же самое.
«Большие технологические компании должны прекратить манипулировать потребителями и рассказать им всю правду о своих методах работы и продукции», — прокомментировал генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович.
В 2017 году выяснилось, что Apple выпустила апдейт iOS, снижающий производительность смартфонов с выдыхающимися аккумуляторами. Это было сделано для того, чтобы продлить время их автономной работы и избежать аварийного отключения. Тем не менее некоторые пользователи посчитали, что это нарушает их права и тем самым Apple намеренно вынуждает покупать их новые модели iPhone с более высокой производительностью.
После того как разгорелся скандал, Apple позволила пользователям выбирать, что им важнее — производительность или стабильность работы, в настройках iOS можно было отключить замедление процессора. Кроме того, компания временно производила внегарантийную замену аккумулятора по сниженной цене.
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И кто то видел эту функцию ,на какой iOS ?