



Издание Pocket Lint обнаружило патентную заявку, которая свидетельствует о том, что Apple экспериментирует со стилусом для iPad. В скором времени Apple Pencil может получить нововведения, которые значительно расширят его возможности.



Судя по патенту, Apple планирует встроить в Apple Pencil камеру, а также ёмкостный сенсор, работающий примерно так же, как сканер отпечатков пальцев Touch ID, но предназначенный для другой цели — он сможет исключать случайные срабатывания. Кроме того, компания раздумывает о добавлении в стилус микрофона, биометрического датчика и некоторых других компонентов.



Apple Pencil также может получить поддержку дополнительных жестов, в том числе тройное нажатие, свайп и вращение (можно либо рокручивать пальцем вокруг оси стилуса, либо делать оборот самим стилусом).



Конечно, это лишь патент, и нет никакой гарантии того, что описанные в нём идеи будут воплощены в реальность. В любом случае, Apple постоянно совершенствует Apple Pencil, поэтому в следующей модели наверняка будут реализованы различные нововведения, в том числе довольно смелые и неожиданные.







