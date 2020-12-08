AirPods Max

Компания Apple анонсировала выпуск беспроводных наушников AirPods Max. Это накладная модель, которая будет продаваться в США за 549 долларов (больше 40 тысяч рублей), а её конкурентами можно считать премиум-наушники таких брендов, как Bose, Sony, Sennheiser, AKG и Bowers and Wilkins.

Наушники AirPods Max выполнены в нескольких расцветках и поддерживают воспроизведение звука высокого разрешения, адаптивную эквализацию звучания в зависимости от внешних условий, активную систему шумоподавления, прозрачный режим (при котором слышно собеседника и всё, что происходит вокруг), а также объёмное звучание музыки, сохранённой в форматах 5.1, 7.1 и Dolby Atmos.
В AirPods Max используются 40-миллиметровые драйверы с широкополосным звучанием без искажений даже на максимальной громкости. За обработку и настройку звука и связь с источником отвечает 10-ядерный чип H1, установленный в каждой чашке. Сопряжение со смартфоном, планшетом или компьютером Apple устанавливается в одно нажатие. Наушники автоматически определяют, надеты они на голову или сняты, и могут сами запускать и приостанавливать воспроизведение. 

AirPods Max

Siri может озвучивать в этих наушниках приходящие сообщения, отвечать на голосовые запросы, включать треки из Apple Musiс и других музыкальных сервисов, регулировать громкость и совершать звонки контактам пользователя по команде.

Из дополнительных возможностей AirPods Max — бесшовный переход между iPhone, iPad и Mac, а также подключение одного источника звука к двум наушникам.

AirPods Max

Наушники унаследовали от Apple Watch одну интересную деталь — многофункциональное колёсико Digital Crown. С его помощью можно очень плавно регулировать громкость, ставить паузу, возобновлять воспроизведение, пропускать треки, отвечать на звонки и завершать разговор, а также активировать Siri.

Аккумулятора в AirPods Max хватает на 20 часов разговора по телефону или прослушивания музыки с включенным шумодавом и эффектом объёмного звучания. В комплектацию включён чехол Smart Case для переноски, в котором наушники уходят в режим ультранизкого потребления энергии.

Smart Case

Предзаказ на AirPods Max в американском интернет-магазине Apple можно оформить уже сейчас, начало поставок намечено на 15 декабря. В России они будут продаваться за 62 990 рублей.


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