Компания Apple анонсировала выпуск беспроводных наушников AirPods Max. Это накладная модель, которая будет продаваться в США за 549 долларов (больше 40 тысяч рублей), а её конкурентами можно считать премиум-наушники таких брендов, как Bose, Sony, Sennheiser, AKG и Bowers and Wilkins.
Наушники AirPods Max выполнены в нескольких расцветках и поддерживают воспроизведение звука высокого разрешения, адаптивную эквализацию звучания в зависимости от внешних условий, активную систему шумоподавления, прозрачный режим (при котором слышно собеседника и всё, что происходит вокруг), а также объёмное звучание музыки, сохранённой в форматах 5.1, 7.1 и Dolby Atmos.
Siri может озвучивать в этих наушниках приходящие сообщения, отвечать на голосовые запросы, включать треки из Apple Musiс и других музыкальных сервисов, регулировать громкость и совершать звонки контактам пользователя по команде.
Из дополнительных возможностей AirPods Max — бесшовный переход между iPhone, iPad и Mac, а также подключение одного источника звука к двум наушникам.
Наушники унаследовали от Apple Watch одну интересную деталь — многофункциональное колёсико Digital Crown. С его помощью можно очень плавно регулировать громкость, ставить паузу, возобновлять воспроизведение, пропускать треки, отвечать на звонки и завершать разговор, а также активировать Siri.
Аккумулятора в AirPods Max хватает на 20 часов разговора по телефону или прослушивания музыки с включенным шумодавом и эффектом объёмного звучания. В комплектацию включён чехол Smart Case для переноски, в котором наушники уходят в режим ультранизкого потребления энергии.
Предзаказ на AirPods Max в американском интернет-магазине Apple можно оформить уже сейчас, начало поставок намечено на 15 декабря. В России они будут продаваться за 62 990 рублей.
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На беру продавали подделки аирподс и люди стали задаваться вопросом только когда это вскрылось, а так играет и играет, чего еще надо)