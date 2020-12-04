





Служба поддержки Apple сообщает, что компания работает над решением проблемы с беспроводной зарядкой iPhone 12, с которой столкнулись пользователи во время использовании зарядных устройств Qi.Ранее проблему описывал журналист сайта 9to5Mac. По его словам, беспроводная зарядка в его смартфоне периодически переставала работать. Позднее оказалось, что описанные им трудности носят массовый характер.Сообщается, что перезагрузка устройства на время решает проблему, но она возвращается в течение нескольких дней. Периодический отказ работы беспроводной зарядки iPhone 12 проявляется как в стабильной, так и в бета-версии iOS. Одному из читателей 9to5Mac Apple в онлайн-чате поддержки ответила, что компания знает об этой проблеме и работает над её решением.Представитель саппорта Apple подчеркнул, что проблема будет решена в ближайшие дни. Вероятно, неисправность беспроводной зарядки iPhone 12 будет устранена в следующем обновлении iOS.