Apple выпустит два совершенно новых гаджета. Таких у компании ещё не было
Александр Кузнецов —
По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, компания Apple разрабатывает несколько новых устройств, которые войдут в линейку умного дома. Одним из них станет смарт-дисплей, подобный тому, что есть у Google и Amazon (а в России у «Сбера»).
Смарт-дисплей Apple объединит в себе два существующих продукта — iPad и HomePod, то есть это будет планшет со встроенной акустикой и относительно мощной начинкой. Ожидается, что у него также будет функциональность Apple TV, то есть изображение с него можно будет выводить на большой экран телевизора или монитор. Гурман пишет, что Apple планирует представить эту новинку в начале 2024 года, но предупреждает, что компания может передумать, если сочтёт, что подобные устройства бесперспективны.
Аналитик Минг-Чи Куо сообщил о другом устройстве, которое разрабатывает Apple — гарнитура смешанной реальности. Слухи о ней ходят уже несколько лет, но сейчас стало известно, что компания планирует выпустить её в продажу в январе 2023 года по цене в пределах 2-2,5 тысяч долларов. Мин-Чи Куо указывает, что MR-гарнитура должна стать вторым после iPhone революционных устройств Apple. В 2025 году Apple может выпустить более дешёвый вариант гарнитуры, который будет нацелен на гораздо более широкий круг потребителей.
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