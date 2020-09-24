«Сбербанк» провёл ребрендинг и в рамках новой стратегии объявил о запуске нескольких новых продуктов. Было представлено семейство виртуальных ассистентов в экосистеме «Салют» — «Сбер», «Афина» и «Джой». Каждый из них обладает свои характером.
Эти ассистенты были разработаны с помощью суперкомпьютера «Кристофари» и работают на основе системы искусственного интеллекта. Они будут доступны на смартфонах в приложении «Сбербанк Онлайн» и других устройствах, в том числе новых гаджетах от «Сбера».
Умные устройства:
SberBox — цифровая телевизионная приставка с доступом к 185 каналам. Она появится в продаже к концу 2020 года по цене 3490 рублей.
SberPortal — смарт-дисплей с 10-дюймовым сенсорным FHD-экраном, системой управления жестами, широкоугольной камерой и шестью микрофонами для приёма голосовых команд. С его помощью можно управлять устройствами умного дома, слушать музыку, смотреть фильмы, общаться по видеосвязи, вызывать такси, заказывать еду и записываться на приём в различные учреждения. Цена и дата старта продаж пока не объявлены.
«Сбер» также запустил SmartMarket — магазин умных приложений SmartApps, с помощью которых виртуальные ассистенты будут получать новые навыки. Пользователи смогут добавлять эти навыки ассистенту на своём устройстве.
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- «Сбер» — воплощение нового образа компании, молодой, с широким кругозором и мягким чувством юмора
- «Афина» — собранная, скрупулёзная, начитанная; стремится помочь пользователю быть эффективным
- «Джой» — жизнерадостна, обладает высоким эмоциональным интеллектом, помогает решать бытовые вопросы, освобождая время своего пользователя
Эти ассистенты были разработаны с помощью суперкомпьютера «Кристофари» и работают на основе системы искусственного интеллекта. Они будут доступны на смартфонах в приложении «Сбербанк Онлайн» и других устройствах, в том числе новых гаджетах от «Сбера».
Умные устройства:
SberBox — цифровая телевизионная приставка с доступом к 185 каналам. Она появится в продаже к концу 2020 года по цене 3490 рублей.
SberPortal — смарт-дисплей с 10-дюймовым сенсорным FHD-экраном, системой управления жестами, широкоугольной камерой и шестью микрофонами для приёма голосовых команд. С его помощью можно управлять устройствами умного дома, слушать музыку, смотреть фильмы, общаться по видеосвязи, вызывать такси, заказывать еду и записываться на приём в различные учреждения. Цена и дата старта продаж пока не объявлены.
«Сбер» также запустил SmartMarket — магазин умных приложений SmartApps, с помощью которых виртуальные ассистенты будут получать новые навыки. Пользователи смогут добавлять эти навыки ассистенту на своём устройстве.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Пенсионерам это не нужно, а для молодёжи Сбер это исключительно банк для переводов и получения ЗП. И то, после введения СБП и отмены зарплатного рабства, Сбербанк уже не банк, карта которого должна быть у каждого.
Видимо по этой причине и решили идти в другие сферы и пытаться навязать борьбу Яндексу.