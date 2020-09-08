В сентябре ожидается анонс новых продуктов от Apple, среди которых iPhone 12 и Apple Watch Series 6. Сегодня большинство моделей Apple Watch Series 5 исчезли с полок виртуального магазина купертиновцев. Это может быть намёком на запуск нового поколения смарт-часов.
В официальном интернет-магазине Apple теперь недоступны даже базовые модели: с алюминиевым корпусом и белым спортивным ремешком. Сообщается, что Apple Watch Series 5 исчезли из магазина в США, Китае и Японии. Этот модельный ряд по-прежнему был доступен на момент публикации в Европе, а, например, в Бразилии приблизительное время доставки для всех актуальных версий часов составляет около двух недель.
Ранее блогер Джон Проссер в своем твиттере сообщил, что Apple анонсирует следующее поколение Apple Watch на этой неделе, скорее всего, во вторник. Это утверждение опроверг журналист Марк Гурман из Bloomberg, сообщив, что компания может разослать в течение этой недели приглашения на онлайн-мероприятие, которое, вероятно, состоится в конце этого месяца.
Ожидается, что Apple Watch Series 6 сохранит дизайн предыдущего поколения, но обзаведутся новыми сенсорами и функциями, включая определение уровня кислорода в крови и улучшенный мониторинг сна. Если верить последним слухам, Apple также выпустит новую, более доступную Apple Watch, которая заменит Series 3 и Series 5.
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Кто-нибудь знает когда презентация 12ки будет? А то что то найти не могу🤦♂️🤦♂️🤦♂️
Это просто ппц. Я весь в проводах😠