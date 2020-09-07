Ритейлер re:Store совместно с Apple запустил раздачу бесплатных гигов в iCloud. Получить дополнительное место в облачном хранилище сможет почти любой желающий.
Если по существу, то можно забрать 50 ГБ в iCloud бесплатно сроком на четыре месяца. Без акции за такой объём Apple просит 59 рублей в месяц, а это означает, что вы можете сэкономить 236 рублей.
Для получения 50 ГБ в iCloud переходите по этой ссылке с iPhone или iPad. Понадобится залогиниться с помощью своего Apple ID и подтвердить получение гигабайт. Акцией могут воспользоваться все пользователи без активной подписки на сервис.
По окончанию бесплатного пробного периода вы можете отписаться либо продолжить использование сервиса за 59 рублей в месяц. Напомним, Apple бесплатно предоставляет всем пользователям 5 ГБ в iCloud, а этого очень мало в случае если вы делаете довольно много фотографий и снимаете видео. Также стоит отметить, что в облаке хранятся резервные копии ваших устройств.
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Тоже бы подключил, но с разовой оплатой за год
А хранящееся свободно можно скачать.
У меня там 3 года 400 гигов файлов лежит...и удалить жалко и хранить негде) Специально на месяц в то время какую-то подписку купил и залил туда всё)
Может быть Вы можете...
Пробовал ещё OneDrive от Microsoft, но там нет бесплатного варианта, по заполнению 100 ГБ начали просить с меня подписку, решил отказаться.
Облака мэйл ру это тоже касается)