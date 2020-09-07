iCloud
Ритейлер re:Store совместно с Apple запустил раздачу бесплатных гигов в iCloud. Получить дополнительное место в облачном хранилище сможет почти любой желающий.

Если по существу, то можно забрать 50 ГБ в iCloud бесплатно сроком на четыре месяца. Без акции за такой объём Apple просит 59 рублей в месяц, а это означает, что вы можете сэкономить 236 рублей.
iCloud
Для получения 50 ГБ в iCloud переходите по этой ссылке с iPhone или iPad. Понадобится залогиниться с помощью своего Apple ID и подтвердить получение гигабайт. Акцией могут воспользоваться все пользователи без активной подписки на сервис.

По окончанию бесплатного пробного периода вы можете отписаться либо продолжить использование сервиса за 59 рублей в месяц. Напомним, Apple бесплатно предоставляет всем пользователям 5 ГБ в iCloud, а этого очень мало в случае если вы делаете довольно много фотографий и снимаете видео. Также стоит отметить, что в облаке хранятся резервные копии ваших устройств.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Компактный и самый большой iPhone 12 придется подождать Компактный и самый большой iPhone 12 придется подождать

Apple прославила российского фотографа на весь мир Apple прославила российского фотографа на весь мир

В iPhone 12 поставят 36 магнитов. Зачем? В iPhone 12 поставят 36 магнитов. Зачем?