Apple забыла об экологии? Следующие Apple Watch получат ультрадешёвый корпус

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

В прошлом месяце в сети появилась информация о том, что Apple тестирует новый пластиковый корпус для следующего поколения самых доступных Apple Watch. Теперь эту информацию подтвердил журналист Bloomberg Марк Гурман.Речь идёт об Apple Watch SE 3-го поколения, которые выйдут этой осенью вместе с iPhone 16 и Apple Watch Series X. Вполне вероятно, что в этом поколении бюджетные часы наконец-то получат функцию ЭКГ и Always-On Display. Однако в целях экономии компания откажется от алюминиевого корпуса, и заменит его на пластиковый. Вряд ли такое решение оправдано с точки зрения экологии, но Apple найдёт, как оправдаться.Некоторые источники предполагают, что Apple также снизит цену на Apple Watch SE 3 до $199 с текущих $249. Скорее всего, больше информации об этих часах появится ближе к сентябрьской презентации.