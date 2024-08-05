Apple забыла об экологии? Следующие Apple Watch получат ультрадешёвый корпус

Фархад
AWSE3

В прошлом месяце в сети появилась информация о том, что Apple тестирует новый пластиковый корпус для следующего поколения самых доступных Apple Watch. Теперь эту информацию подтвердил журналист Bloomberg Марк Гурман.

Речь идёт об Apple Watch SE 3-го поколения, которые выйдут этой осенью вместе с iPhone 16 и Apple Watch Series X. Вполне вероятно, что в этом поколении бюджетные часы наконец-то получат функцию ЭКГ и Always-On Display. Однако в целях экономии компания откажется от алюминиевого корпуса, и заменит его на пластиковый. Вряд ли такое решение оправдано с точки зрения экологии, но Apple найдёт, как оправдаться.

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Некоторые источники предполагают, что Apple также снизит цену на Apple Watch SE 3 до $199 с текущих $249. Скорее всего, больше информации об этих часах появится ближе к сентябрьской презентации.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

tellurian
+1652
tellurian
Переработанный пластик или экологический.
Вопрос что цену они не снизят 😱
час назад в 21:54
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