Apple задержит выпуск самой долгожданной новинки в этом году

По сведениям японского издания Nikkei Asia, компания Apple снова столкнулась с производственными проблемами. Они связаны с пандемийным локдауном в Китае, вызванным очередной вспышкой коронавируса.
Из-за проблем в цепочке поставок Apple не сможет выпустить вовремя iPhone 14 Max, а эта модель будет самой топовой в новой линейке iPhone 14, её появления с нетерпением ждут многие пользователи. Nikkei Asia пишет
, что в конце марта часть Шанхая попала под локдаун: заводы стоят, местным жителям под угрозой уголовного преследования запрещено покидать дома, выходить на улицу и ходить на работу. Локдаун привёл к серьёзным перебоям в поставке компонентов для устройств Apple, и прежде всего для флагманской модификации iPhone 4.
Власти Китая постепенно снижают ограничения, поэтому Apple надеется, что поставки удастся наладить в ближайшие недели, но задержка в производстве всё равно неизбежна. Предполагается, что она составит как минимум три недели.
Компания Apple и раньше сталкивалась с подобными неприятностями, в результате чего некоторые модели смартфонов задерживались на пару месяцев. Обычно Apple выпускает новую флагманскую линейку в сентябре. В этом году, как и в предыдущем, компания планирует подготовить четыре модели, но среди них не будет мини-версии айфона. Инсайдеры говорят, что Apple выпустит iPhone 14 и iPhone 14 Pro с экраном 6,1 дюйма и iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max с экраном 6,7 дюйма. О ключевых
различиях в этих моделях
уже известно
. Смартфоны уже разработаны и находятся на стадии проверочных испытаний. На этом этапе поставщики дорабатывают компоненты в соответствии с требованиями, которые возникают по результатам тестирования.