16 декабря компания Huawei запустила открытое бета-тестирование HarmonyOS 2.0 для смартфонов и планшетов. Её операционная система уже доступна обладателям P40, P40 Pro, Mate 30, Mate 30 Pro и MatePad Pro.
Huawei создаёт HarmonyOS в качестве максимально универсальной платформы. Предполагается, что общее ядро системы будет использоваться на разных типах устройств (смарт-часах, смартфонах, планшетах, компьютерах, ноутбуках, бытовой технике и прочем), адаптировать придётся лишь пользовательский интерфейс системы и приложений.
Первые отзывы сторонних разработчиков действительно доказывают универсальность применения HarmonyOS. На YouTube опубликовано небольшое видео, доказывающее, что у этой платформы есть неоспоримое преимущество над Android и iOS. Устройства внутри общей экосистемы могут тесно взаимодействовать друг с другом: например, можно выводить изображение со смартфона на экране другого устройства (в данном случае на планшете), использовать смартфон в качестве пульта для управления плеером) на планшете, начать пользоваться приложением на смартфоне и продолжить на телевизоре. Нечто подобное реализовано в Android, но не нативно, а на уровне сторонних производителей и в крайне ограниченной форме.
Сотрудники неоднократно рассказывали о возможности лёгкого и бесшовного взаимодействия устройств на базе HarmonyOS, а теперь мы впервые видим несколько примеров их работы в связке друг с другом. В планах Huawei — реализовать ещё более тесную интеграцию, причём она будет доступна не только устройствам производства этой компании, но и другим, если их производители, конечно, решат использовать HarmonyOS вместо других операционных систем.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У хуавей есть ещё одно преимущество, несколько сотен миллионов потенциальных пользователей на внутреннем рынке.
Это даст возможность развивать и совершенствовать систему .