Вслед за крупной утечкой подробностей о предстоящем модельном ряду iPhone 12 Джон Проссер заявил, что накладные наушники AirPods Studio не будут представлены на следующей неделе. Маячков AirTags, судя по всему, мы то же не увидим в этом году.
По словам Проссера, три его источника подтвердили, что AirPods Studio не покажут на предстоящем мероприятии. Этот прогноз совпадает с его более ранним заявлением, в котором он утверждает, что наушники не поступят в массовое производство до 20 октября.
Проссер считает, что AirPods Studio могут быть анонсированы отдельно через сайт Apple в конце этого месяца. Также стоит отметить, что с конца сентября Apple прекратила продажу аудиоаксессуаров от сторонних производителей, таких как динамики и наушники. Предполагается, что таким образом компания расчищает путь под HomePod Mini и новые наушники.
Помимо того, Проссер утверждает, что утекшие рендеры — это премиальная версия наушников, которые будут продаваться по цене 599 долларов, в то время как также предусматривается и спортивный вариант из более дешевых материалов, а его стоимость составит 350 долларов. Такой ценник примерно соответствует линейке наушников Beats Studio.
Проссер в другом твите сообщил, что по словам его источников, Apple отложила запуск маячков AirTags до марта 2021 года. Предыдущие слухи указывают, что это будут специальные устройства для поиска различных предметов с помощью Bluetooth, например, связки ключей или рюкзака. Эти трекеры позволят отслеживать свои вещи прямо в приложении «Локатор».
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