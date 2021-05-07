









Бельгийская компания Cowboy представила новые модели электровелосипедов — Cowboy 4 с «классическим» дизайном и Cowboy 4 ST без верхней трубы рамы. Они выглядят футуристично и стоят относительно дорого.Cowboy 4 и Cowboy 4 ST построены на базе рамы из алюминиевого сплава 6061 и оснащены сиденьями Selle Royal, карбоновым ремнём Gates, гидравлическими дисковыми тормозами SunRace, встроенными светодиодными фарами с настраиваемой подсветкой, ригидной вилкой (то есть без амортизатора) и крыльями для защиты от брызг. У модели Cowboy 4 гоночная посадка, а модель Cowboy 4 ST предназначена скорее для расслабленных поездок по городу.Оба электровелосипеда получили 250-ваттный мотор с крутящим моментом 45 Н·м (на 50% больше, чем у предыдущей модели) и аккумулятор ёмкостью 360 Вт·ч, рассчитанный на путь дальностью 70 км. Мотор задействуется только тогда, когда пользователь крутит педали, и отключается по достижению скорости 25 км/ч (это законодательное ограничение скорости для подобных транспортных средств в странах Европы).Самая интересная особенность этих моделей заключается в наличии беспроводной зарядки для смартфона. И здесь она, как ни странно, вполне уместна. На вынос руля можно закрепить специальный чехол с разъёмом Quadlock и поместить в него смартфон. Прямо на смартфоне в приложении Cowboy можно следить за фитнес-показателями, скоростью, уровнем заряда аккумулятора и пользоваться навигатором. Переживать за то, что смартфон разрядится, не нужно — он подпитывается через Qi-совместимый адаптер с мощностью до 15 ватт.Электровелосипеды Cowboy 4 и Cowboy 4 ST будут продаваться с сентября 2021 года в Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Испании и Великобритании по цене 2490 евро (около 225 тысяч рублей). За подножку и багажник предлагается заплатить отдельно по 29 и 99 евро (около 2600 и 9000 рублей).