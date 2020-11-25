На YouTube появилось видео, автор которого демонстрирует запуск игры Doom на ретро-консоли Nintendo Game & Watch. Эта консоль ещё более древняя, чем Doom — она выпускалась с начала 80-х годов и, конечно же, совершенно не приспособлена для компьютерных игр.
Энтузиасту пришлось как следует повозиться над этим проектом, он заменил в Game & Watch почти всю начинку — поставил цветной экран и новый процессор, впаял побольше памяти, куда загрузил файлы с игрой. Фактически от оригинальной консоли почти ничего не осталось, но внешне всё выглядит так, будто Doom работает на оригинальной версии Game & Watch.
Результат можно наблюдать в этом ролике:
Game & Watch выглядит знакомо для тех, кому больше 30 лет. На основе этой консоли Nintendo в СССР собирали многочисленные клоны (естественно, нелицензионные). Братья Марио были чужды советским людям, поэтому их заменяли персонажами популярных в то время мультфильмов, например волком из «Ну, погоди!», который ловит яйца.
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Платформа: STM32H7B0VBT6 (ARM Cortex-M7, 32 бита, 280 МГц, ПЗУ 128 Кб, ОЗУ 1024 Кб), 1 Мб памяти.
Экран: цветной LCD, 10 уровней регулировки яркости.
Звук: встроенный динамик, 10 уровней регулировки громкости.
Кнопки: крестовина, A и B, Game, Time, Pause/Set, кнопка включения.
Разъемы: порт USB Type-C для зарядки.
Аккумулятор: Li-Ion 525 мАч.
Время работы: до 8 часов.
Время зарядки: до 3,5 часов.
Размеры (В x Ш x Г): 67 x 112 x 125 мм.
Вес: 68 г.
С помощью универсального программатора Minipro и SOIC8 флеш-прошивка консоли может быть сдамплена. Так что даже паять не пришлось. Зачем перевирать новость непонятно.