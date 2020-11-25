





На YouTube появилось видео, автор которого демонстрирует запуск игры Doom на ретро-консоли Nintendo Game & Watch. Эта консоль ещё более древняя, чем Doom — она выпускалась с начала 80-х годов и, конечно же, совершенно не приспособлена для компьютерных игр.Энтузиасту пришлось как следует повозиться над этим проектом, он заменил в Game & Watch почти всю начинку — поставил цветной экран и новый процессор, впаял побольше памяти, куда загрузил файлы с игрой. Фактически от оригинальной консоли почти ничего не осталось, но внешне всё выглядит так, будто Doom работает на оригинальной версии Game & Watch.Результат можно наблюдать в этом ролике:Game & Watch выглядит знакомо для тех, кому больше 30 лет. На основе этой консоли Nintendo в СССР собирали многочисленные клоны (естественно, нелицензионные). Братья Марио были чужды советским людям, поэтому их заменяли персонажами популярных в то время мультфильмов, например волком из «Ну, погоди!», который ловит яйца.