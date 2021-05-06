В фиолетовом iPhone 12 компания Apple применила случайные серийные номера. Они состоят из рандомного набора цифр и букв и нужны для защиты конфиденциальности данных пользователей. Это заметили YouTube-блогер ZolloTech и издание MacRumors.
То, что Apple перейдет на них в 2021 году, было известно и ранее. Как оказалось, это началось с фиолетовых айфонов. Применены ли случайные серийные номера в новых iMac, iPad Pro и Apple TV, представленных одновременно с фиолетовыми айфонами, неизвестно. Вероятно, случайный серийный номер получил и iPhone 12 mini, пока информации об этом нет.
Ранее с помощью серийного номера устройства можно было узнать многое о его производстве и продаже. Три первых знака — это место производства, два следующих — полугодие и неделя выпуска, три последующих – уникальный номер устройства, три следующих — модель iPhone, последний — цвет устройства.
Серийный номер используют в авторизованных сервисных центрах Apple для правильной идентификации устройства. Пользователю же он нужен, чтобы убедиться, что устройство новое, а не восстановленное.
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