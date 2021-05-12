





Компания ASUS представила два новых флагманских смартфона. ZenFone 8 получил топовые характеристики и классический дизайн, а ZenFone 8 Flip сочетает в себе очень смелые дизайнерские и технические решения.В ZenFone 8 установлен AMOLED-экран диагональю 5,92 дюйма с разрешением Full HD+, яркостью 1100 нит, частотой обновления 120 Гц, поддержкой режима HDR10+, защитой стеклом Gorilla Victus и встроенным сканером отпечатков пальцев. В смартфоне используется процессор Qualcomm Snapdragon 888 с видеочипом Adreno 660 и встроенным 5G-модемом, 6, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, накопитель 128 или 256 ГБ, модули Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, 3,5-мм аудиоразъём и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой 30-ваттной зарядки через порт USB Type-C. Фронтальная камера встроена в небольшой экранный вырез и снимает фотографии с разрешением 12 Мп, а основная камера обладает двумя сенсорами: главный 64 Мп и макро 12 Мп. Корпус защищён по стандарту IP68.В ZenFone 8 Flip установлен AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, яркостью 1000 нит, частотой обновления 90 Гц, поддержкой режима HDR10+, защитой стеклом Gorilla шестого поколения и встроенным сканером отпечатков пальцев. В смартфоне используется процессор Qualcomm Snapdragon 888 с видеочипом Adreno 660 и встроенным 5G-модемом, 8 ГБ оперативной памяти, накопитель 128 или 256 ГБ со слотом для карты памяти, модули Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, 3,5-мм аудиоразъём и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой 30-ваттной зарядки через порт USB Type-C.Фронтальной камеры у ZenFone 8 Flip нет, поскольку основная камера обладает поворотной конструкцией и работает за двоих. Камера обладает тремя модулями (основной 64 Мп, телеобъектив 8 Мп, макро 12 Мп), защищена стеклом Gorilla третьего поколения и выдерживает 300 тысяч циклов поворота на 180 градусов, чего должно хватить примерно на 5 лет активной эксплуатации. При падении блок автоматически закрывается, что должно защитить камеру от поломки, а угол поворота можно регулировать (например, если нужно, чтобы смартфон снимал вверх). Поддерживается трёхкратный оптический зум и запись видео с разрешением 8K и оптической стабилизацией.Модель ZenFone 8 Flip также отличается наличием качественного звука. В смартфон установлены стереодинамики, аудиочип Cirrus Logic CS35L45, два усилителя NXP TFA9874, три микрофона и система шумоподавления.На обе модели установлен Android 11 с фирменной оболочкой ZenUI 8. ZenFone 8 будет продаваться в Европе по цене от 599 евро, а ZenFone 8 Flip от 799 евро (54 и 72 тысячи рублей соответственно). Дата начала продаж будет объявлена позже.