Где скачать и как установить приложение «Тинькофф» для Android

Александр


Приложение «Тинькофф» было удалено из «Play Маркета», поскольку банк попал под санкции. Вряд ли оно вернётся туда в обозримом будущем, но способы установить его всё же есть.

Установочный APK-файл доступен на сайте банка «Тинькофф» (потребуется отсканировать камерой смартфона QR-код и прейти по ссылке) Приложение также есть в сторонних магазинах (AppGallery, Xiaomi GetApps, Galaxy Store и RuStore). Скачивать его из других источников опасно, поскольку оно может оказаться фейковым или заражённым вирусом.
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При попытке установить приложение с помощью APK-файл смартфон может запросить разрешение на такое действие — предоставьте его. Установленное приложение «Тинькофф» продолжит работать, как и прежде, и возможно будет обновляться напрямую через скачивание APK-файла, минуя «Play Маркет».
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