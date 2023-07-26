«Альфа-банк» вернулся в App Store. Качаем на айфон, пока не удалили!

Олег

Альфа
Фото: Альфа-банк


«Альфа-банк» опубликовал новое приложение для iPhone и iPad. Его можно скачать прямо сейчас.

Приложение называется «Деньги в порядке» — оно пришло на смену утилитам «Деньги всем» и «Деньги пришли», которые ранее появились в App Store и были быстро удалены.

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По сути, это тот же самый мобильный личный кабинет для клиентов «Альфа-банка» со всеми доступными функциями управления счетом и услугами банка.

Скачать приложение можно по этой ссылке. Рекомендуем сделать это как можно скорее — вряд ли утилита продержится в App Store больше 1-2 недель. А если вам нужно установить другое iOS-приложение, которого больше нет в магазине, воспользуйтесь нашим крутейшим гайдом с видеоверсией. 

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Комментарии

banditos
+127
banditos
Можно этой по ссылке)))
час назад в 10:37
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+579
pincher
У меня Турецкий аккаунт… и вот что открывается по ссылке…🤣🤣🤣
Это же не то приложение🤔😅
час назад в 11:00
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Konstantin Bulatnikov
+145
Konstantin Bulatnikov
Да, приложение вышло и это оригинальное. Альфа прислали утром смс со ссылкой на это приложение.
44 минуты назад
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