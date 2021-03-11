Компания Liti Holographics создала аппарат, с помощью которого можно в домашних условиях создавать голограммы. На специальную рамку записывается изображение, которое кажется объёмным и меняет перспективу в зависимости от угла просмотра.
Принцип записи голограммы основан на использовании двух отдельных лучей, которые с помощью интерференции волн позволяют записать на пластине не только интенсивность света, как при фотосъемке, но и фазу волн. Человек может взять в руки рамку с записанной голограммой и рассматривать её как объёмный объект, хотя на самом деле изображение двухмерное, то есть плоское.
Запись голограммы на пластину производится с помощью специального аппарата 3D Hologram Printer с габаритами 53,3×50,8×28 см. Внутри принтера расположена подвижная площадка, на которой размещается пластина для записи, а за ней лазерный блок, осуществляющий запись голограммы. Аппарат разбивает пластину на блоки площадью 1 квадратный миллиметр и по очереди работает с каждым из них, записывая туда изображение с 23 разными перспективами. У голограммы есть некоторые ограничения — эффект движения возникает только при движении наблюдателя по горизонтали, а качество не особо высокое, изображение далеко от реализма и с искажёнными цветами.
3D Hologram Printer будет продаваться через Kickstarter за 999 долларов, а после сбора средств, необходимых на завершение разработки, цена подскочит до 1600 долларов. Первые покупатели получат этот голографический принтер в сентябре 2021 года.
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