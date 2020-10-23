iPhone 12 занял нишу «айфона попроще». Это преемник XR и 11 — смартфонов, предлагавших основные фишки более дорогих моделей, но стоя при этом на $300 дешевле. В качестве компромисса они давали экран с низким разрешением и камеру без телефото модуля.

iPhone 12 при этом стоит дороже XR и 11 на старте продаж — $799, его предшественники стоили от $699. В России цена устройства составляет 79 990 рублей. Его задача — также предложить допустимый минимум, но быть на уровень выше, чтобы оправдать увеличенную стоимость.

Экран: революция в рамках линейки

Главное нововведение в рамках линейки «айфонов попроще» — экран. Тут стоит OLED-матрица с диагональю 6,1 дюйма, разрешением 2532×1170 точек и плотностью пикселей 460 ppi. Картинка четче, ярче и контрастнее. Кроме того, он энергоэффективнее.

Это решило целый ряд проблем прошлого поколения. iPhone XR и 11 предлагали экран IPS с низкими разрешением и плотностью пикселей. У них это был компромисс, на который они шли, чтобы получить смартфон на iOS с современным дизайном и технологиями, вроде Face ID. Экран iPhone 12 же не ущемляет пользователя и по характеристикам.

Матрица типа OLED позволила уменьшить рамки и сделать телефон компактнее, не жертвуя диагональю экрана. Передняя панель стала современнее, и телефон начал вписываться в эпоху безрамочности. По размерам смартфон миниатюрнее 11, полностью схож с 12 Pro и близок к 11 Pro, самому компактному айфону 2019 года.

Относительно мира Android экран выделяется только если подробно изучить характеристики. На их фоне дисплей интересен программными улучшениями, вроде True Tone. Тем не менее, этого мало, чтобы привлечь их аудиторию. Там уже несколько лет подряд применяются OLED-матрицы с разрешением минимум Full HD+ за эту цену. Впрочем, Apple нацелена на другую аудиторию, а эту привлекает удобной операционкой, долгой поддержкой разработчиком и экосистемой.

Единственное — частота обновлений составляет всего 60 Гц. Впрочем, странно требовать этого от iPhone 12. Его задача предложить минимально допустимые характеристики, а максимальную функциональность стоит ждать от прошек. Отсутствие 120 Гц там — уже недостаток.

Дизайн и габариты: легче и миниатюрнее, но это незаметно

Рамка и размеры — не единственные изменения в дизайне. Помимо этого, смартфон стал легче аж на 30 граммов. Габариты iPhone 12 — 146,7 х 71,5 х 7,4 мм, вес — 162 г, у iPhone 11 — 150,9 х 75,7 х 8,3 мм, вес — 194 г. Будем честны, 11 был слишком большим и тяжелым.

При этом, смартфон не ощущается легче и тоньше. Его края острые, а они подчеркивают толщину корпуса. Скругленные края же отводили внимание от этого момента и давали эффект большей тонкости. Отношение к острой рамке пока не сформировалось. У меня не было айфона с таким дизайном, хорошо это или плохо, расскажу в полноценном обзоре.

Рамка металлическая матовая, по цвету вообще не отличается от задней панели. Доступны пять цветов: черный, белый, синий, красный и зеленый. Тут все по вкусу и настроению. Сооснователь Айгайдс Дэн Селезнев без ума от бледно-красного. Мне же кажется, что этот цвет слишком агрессивный, я кайфую от зеленого. Причем, при хорошей освещенности кажется, что он белый. Это тусклый, светлый цвет, наподобие мятного.

Камера: точечные улучшения

Основная камера осталась двойной, разрешение то же — 12 + 12 Мпикс, фронталка тоже не изменилась — 12 Мп с апертурой f/2.2. . Впрочем, улучшения есть как аппаратные, так и программные. забегая вперед, сделаем вывод: камера не сделала революцию, но поднялась на уровень выше.







Широкоугольный сенсор обновили. В нем увеличили светосилу: теперь его апертура — f/1,6, тогда как у iPhone 11 — f/1,8. А значит, матрица пропускает больше света, и фотографии ночью и в помещении будут лучше.













Ультраширокоугольный сенсор тот же, но его улучшили программно. Теперь он снимает в ночном режиме. При недостаточной освещенности вы получите фотографии с увеличенной детализацией и более широким динамическим диапазоном. Качество ниже, чем у основного сенсора, что закономерно. Впрочем, фотографии достойные.

Еще одно интересное нововведение — ночной режим в селфи-камере. Он позволяет получить при недостаточной освещенности фото с большим количеством оттенков и ровным балансом белого, а последнее — главная проблема всех фронтальных камер.

Итог: надо брать

На iPhone 12 вполне можно перейти с iPhone 11. Он дал для этого три причины: экран, эргономичный корпус и фишки камеры. Это показатель качества — когда пользователь может поменять смартфон из поколения в поколения и получить массу нового пользовательского опыта.

Смартфон предлагает все, что нужно массовому пользователю: качественный экран, стильный и узнаваемый дизайн и достойную камеру. Кому нужны фото- и видеовозможности интереснее, берите 12 Pro или 12 Pro Max, интересен компактный корпус, ваш выбор — 12 mini. А 12 самый сбалансированный.





