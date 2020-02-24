Помимо смартфонов Honor 9x и View 30 Pro компания представила беспроводные наушники Magic Earbuds. Внешне они напоминают AirPods Pro от Apple и оснащены системой активного шумоподавления.
Во время презентации Honor сосредоточилась на качестве звучания. Наушники работают по Bluetooth 5.0 и поддерживают A2DP 1.3, HFP 1.6 и AVRCP 1.5. 10-миллиметровые драйверы отвечают за качественный и чистый звук.
По словам компании, наушники Magic способны похвастаться 3,5 часа непрерывного воспроизведения музыки от одного заряда, а при использовании кейса этот показатель увеличивается до 13 часов. Время полной зарядки аккумулятора — около 1,5 часа.
Отдельно стоит отметить шумоподавление. Honor называет систему «гибридным решением ФТС с прямой и обратной связью», которое может достичь «среднего эффекта шумоподавления более 24 дБ». Другими словами эти наушники помогут заблокировать окружающие звуки, но не будут такими же эффективными по сравнению с некоторыми накладными моделями.
К сожалению Magic EarBuds не получили защиты от влаги, поэтому вы не сможете использовать их в бассейне. Гаджет доступен в двух цветовых решениях — Pearl White и Robin Egg Blue. Стоимость наушников составляет от 129 евро. Они появятся на полках магазинов Европы в апреле этого года.
Во время презентации Honor сосредоточилась на качестве звучания. Наушники работают по Bluetooth 5.0 и поддерживают A2DP 1.3, HFP 1.6 и AVRCP 1.5. 10-миллиметровые драйверы отвечают за качественный и чистый звук.
По словам компании, наушники Magic способны похвастаться 3,5 часа непрерывного воспроизведения музыки от одного заряда, а при использовании кейса этот показатель увеличивается до 13 часов. Время полной зарядки аккумулятора — около 1,5 часа.
Отдельно стоит отметить шумоподавление. Honor называет систему «гибридным решением ФТС с прямой и обратной связью», которое может достичь «среднего эффекта шумоподавления более 24 дБ». Другими словами эти наушники помогут заблокировать окружающие звуки, но не будут такими же эффективными по сравнению с некоторыми накладными моделями.
К сожалению Magic EarBuds не получили защиты от влаги, поэтому вы не сможете использовать их в бассейне. Гаджет доступен в двух цветовых решениях — Pearl White и Robin Egg Blue. Стоимость наушников составляет от 129 евро. Они появятся на полках магазинов Европы в апреле этого года.
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